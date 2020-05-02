سعيد وتبون يبحثان التعاون في مكافحة كورونا

تونس / يسرى وناس / الخليج 365

بحث الرئيس التونسي قيس سعيّد، ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، "إمكانية تبادل التجارب والخبرات" في مكافحة كورونا.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية بين الرئيسين، استعرضا خلالها الأوضاع الصحية في البلدين، وسبل التعاون بينهما، وفق بيان للرئاسة التونسية.

وأضاف البيان أن سعيد وتبون تطرقا خلال الاتصال إلى تقييم نتائج الإجراءات المتخذة في البلدين لمواجهة كورونا.

وأعرب الرئيسان عن اهتمامهما المتبادل بمتابعة الأوضاع الصحية في كلا البلدين بنفس الحرص.

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وعلى صعيد آخر، أوضح البيان أن سعيد وتبون، أكدا ضرورة مزيد التعاون والتنسيق بين البلدين في المناطق الحدودية خصوصا.

ويسعى البلدان إلى ضبط حدودهما لمنع تسلل عناصر الجماعات المسلحة إلى الجانب الآخر، ما يوفر الاستقرار داخل أراضيهما.

وحتى الجمعة، وصل عدد الإصابات بالفيروس في تونس 998، منها 41 وفاة و316 حالة تعاف، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وفي الجزائر، بلغ إجمالي الإصابات السبت، 4 آلاف و295، منها 459 وفاة، و1877 حالة شفاء.

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