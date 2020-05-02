وفيات بكورونا في مصر و الجزائر والمغرب

الجزائر- الرباط / حسان جبريل- خالد مجدوب / الخليج 365

أعلنت مصر والجزائر والمغرب، السبت، تسجيل وفيات جديدة بفيروس كورونا.

في مصر، أعلنت وزارة الصحة، رصد 9 وفيات، و298 إصابة بكورونا، إضافة إلى 62 حالة تعاف.

وأوضحت، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6 آلاف و193، منها 415 وفاة، و1522 حالة شفاء.

وفي الجزائر، أفاد الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة، جمال فورار، بتسجيل 6 وفيات و141 إصابة، إضافة إلى 51 حالة تعاف.

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وأوضح فورار أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع بذلك إلى 4 آلاف و295، منها 459 وفاة، و1877 حالة شفاء.

وفي المغرب، أعلن مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، تسجيل وفاتين و160 إصابة، إضافة إلى 173 حالة تعاف.

وأوضح اليوبي أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 4 آلاف و729، منها 173 وفاة، و1256 حالة شفاء.

وحتى مساء السبت، أصاب كورونا أكثر من 3 ملايين و445 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 242 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و102 ألف، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.