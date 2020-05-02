الجيش الليبي يستهدف شاحنة وقود لمليشيات حفتر

أنقرة/ الخليج 365

استهدف الجيش الليبي، السبت، شاحنة وقود كانت في طريقها لإمداد مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر بمدينة ترهونة (شمال غرب).

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب، أن "القوات الجوية الليبية استهدفت ناقلة شاحنة وقود كانت متجهة من بوابة سكريج الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرقي العاصمة طرابلس".

وسبق للجيش الليبي أن أعلن "بوابة سكريج" منطقة تحرك عسكرية، ولا يسمح فيها بمرور المركبات والشاحنات إلا بترخيص.

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والسبت، أعلن الجيش الليبي، استهداف شاحنة وقود لميليشيات حفتر في منطقة "نسمة" (تقع على بعد 200 كلم جنوبي طرابلس)، للمرة الرابعة في آخر 24 ساعة بنفس المنطقة.ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيات حفتر، المدعومة من دول إقليمية وأوروبية، هجومًا متعثرًا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة.

ورغم موافقته على هدنة إنسانية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، إلا أن حفتر واصل هجومه، ما اضطر الحكومة الليبية إلى إطلاق عملية عسكرية باسم "عاصفة السلام".

ومنيت مليشيات حفتر، خلال الأيام الأخيرة، بهزائم عسكرية كبيرة على أيدي قوات الحكومة، ضمن هذه العملية، وأبرزها خسارة مدن الساحل الغربي لليبيا حتى الحدود التونسية.

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