كورونا.. ارتفاع الوفيات إلى 9 في الأردن و95 بالعراق

عمان - بغداد / ليث الجنيدي، علي جواد / الخليج 365

أعلن الأردن، السبت، تسجيل تاسع وفاة بـ"كورونا"، فيما ارتفعت الوفيات جراء الفيروس في العراق إلى 95.

في الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة وإصابة بكورونا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الوفاة الجديدة تعود لمصاب يبلغ من العمر 73 عاما، وكان يعاني أمراضا مزمنة.

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ولفتت إلى أن إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع بذلك إلى 460، منها 9 وفيات و370 حالة تعاف.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة و66 إصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى ألفين و219، منها 95 وفاة وألف و473 حالة تعاف.

وحتى مساء السبت، أصاب كورونا أكثر من 3 ملايين و442 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 242 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و102 ألف، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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