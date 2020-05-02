370 وفاة جديدة بكورونا في مستشفيات إنجلترا والإجمالي 20853

لندن (رويترز) - قالت هيئة الصحة الوطنية يوم السبت إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 في مستشفيات إنجلترا زادت 370 وفاة لتصل إلى 20853 شخصا.
وأضافت أن 25 من الوفيات الجديدة لم يكونوا يعانون من أي أمراض أخرى.
وتنشر حصيلة الوفيات في سائر أنحاء المملكة المتحدة في وقت لاحق يوم السبت.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
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