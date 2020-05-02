دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters اليابان تعتزم تسريع وتيرة إقرار استخدام ريمديسيفير لمرضى اليابان تعتزم تسريع وتيرة إقرار استخدام ريمديسيفير لمرضى كورونا

طوكيو (رويترز) - قال وزير الصحة الياباني يوم السبت إن بلاده ستسرع وتيرة مراجعة عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات والذي تنتجه شركة جيليد ساينسيز على أمل أن يتم إقراره ليستخدم لعلاج مرضى كوفيد-19 في البلاد بعد أسبوع من تقدم الشركة الأمريكية بطلب لإقراره.

ويأتي تصريح وزير الصحة كاتسونوبو كاتو بعد أن أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف.دي.إيه) الاستخدام الطارئ لهذا الدواء لعلاج كوفيد-19 يوم الجمعة.

وقال كاتو للصحفيين "سمعت أن جيليد ساينسيز ستتقدم بطلب للموافقة (في اليابان) خلال أيام... أصدرت أمرا يجعلنا مستعدين لإقراره خلال أسبوع أو في تلك الحدود".

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم الجمعة إنه يميل لتمديد حالة الطوارئ في البلاد والتي من المقرر حاليا أن تنتهي في السادس من مايو أيار مع قول خبراء إن قيود كورونا يجب أن تستمر لحين انخفاض عدد الحالات بشكل أكبر.

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ولم يتسن الوصول لمصدر في وحدة جيليد في اليابان للتعليق.

ولم يفلح ريمديسيفير من قبل في علاج الإيبولا ويتم تجربته الآن لعلاج مرضى كوفيد-19 لأنه مصمم لتعطيل الآلية التي تقوم من خلالها بعض الفيروسات، بما يشمل فيروس كورونا، لاستنساخ نفسها بما قد يفوق قدرة جهاز المناعة للمريض.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)