شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار المستشفى الميداني في الدوحة يكشف تفاقُم الفساد بالقطاع الصحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حلقة جديدة من مسلسل انهيار القطاع الصحي بالدوحة، والتي كان آخرها انهيار المستشفى الميداني بالدوحة؛ لتهدر أكثر من 100 مليون ريال من أموال القطريين، في خطوة تكشف فساد وتلاعب الحكومة القطرية، بعد إدخال شركات مقاولات غير متخصصة؛ للتربح على حساب أرواح المواطن.

وانهار المستشفى أمام التقلبات الجوية، بعدما قامت بتجهيز المستشفى لمصابي فيروس كورونا في 72 ساعة ببنية تحتية سيئة لم تصمد أمام التقلبات الجوية، حيث أعرب قطريون عن انزعاجهم، معتبرين أن القطاع الصحي يتربع على سلم الفساد في قطر، حسبما ذكر موقع قطريليكس

ووصف مراقبون أن ما حدث بالمستشفى كارثة، ليتربح عدد من رجال الأعمال المحسوبين على النظام على حساب أمن وسلامة الشعب القطري.

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