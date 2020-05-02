شكرا لقرائتكم خبر عن تعز اليمنية يغلق جميع منافذ المحافظة والمساجد والأسواق لمنع انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر محافظ تعز اليمنية نبيل شمسان، اليوم السبت، إغلاق جميع منافذ المحافظة، وكذلك إغلاق المساجد والأسواق ومنع التجمعات الكبيرة كإجراء احترازي؛ للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.

وذكرت قناة "العربية" الإخبارية ، أن القرار جاء بعد تأكيد مصادر طبية بتعز، فى وقت سابق اليوم السبت، وفاة حالة بفيروس كورونا ، ليرتفع عدد وفيات الفيروس فى اليمن إلى 3 حالات، حيث سجلت حالتا وفاة فى عدن الأسبوع الماضي، فى حين بلغ إجمالى عدد الإصابات المسجلة حتى الآن 7 حالات توزعت بين حضرموت وعدن وتعز، تماثلت حالة واحدة منهم للشفاء.

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وكانت لجنة الطوارئ اليمنية لمواجهة كورونا قد أعلنت مساء أمس الجمعة، تسجيل إصابة مؤكدة بالفيروس هى الأولى فى محافظة ‎تعز، جنوب غربى البلاد، لمواطن فى العقد الرابع من العمر.