شكرا لقرائتكم خبر عن تعز اليمنية يغلق جميع منافذ المحافظة والمساجد والأسواق لمنع انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر محافظ تعز اليمنية نبيل شمسان، اليوم السبت، إغلاق جميع منافذ المحافظة، وكذلك إغلاق المساجد والأسواق ومنع التجمعات الكبيرة كإجراء احترازي؛ للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.
وذكرت قناة "العربية" الإخبارية ، أن القرار جاء بعد تأكيد مصادر طبية بتعز، فى وقت سابق اليوم السبت، وفاة حالة بفيروس كورونا ، ليرتفع عدد وفيات الفيروس فى اليمن إلى 3 حالات، حيث سجلت حالتا وفاة فى عدن الأسبوع الماضي، فى حين بلغ إجمالى عدد الإصابات المسجلة حتى الآن 7 حالات توزعت بين حضرموت وعدن وتعز، تماثلت حالة واحدة منهم للشفاء.
وكانت لجنة الطوارئ اليمنية لمواجهة كورونا قد أعلنت مساء أمس الجمعة، تسجيل إصابة مؤكدة بالفيروس هى الأولى فى محافظة تعز، جنوب غربى البلاد، لمواطن فى العقد الرابع من العمر.
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