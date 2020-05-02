شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 6 وفيات جديدة بوباء "كوفيد-19" والإصابات تتجاوز عتبة الـ4000 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، بتسجل 6 وفيات جديدة بوباء "كوفيد-19"، وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 4295 إصابة، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.
وقال الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، إنه سيفرض حجرا صارما إذا كانت حياة المواطنين فى خطر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد بعدما تم فتح المحلات التجارية.
وأضاف الرئيس تبون فى لقاء متلفز أذيع عملنا على إعادة بعث الحياة الإقتصادية تلبية لطلبات التجار، وفى حال شكل هذا القرار خطرا على حياة المواطنين، سنغلق كل شيء وسيفرض حجرا صحيا أكثر صرامة من ذى قبل.
وقال الرئيس الجزائرى "قاربنا على الوصول إلى النهاية بخصوص فيروس كورونا، فمثلا البليدة كانت منذ أيام تسجل 3 حالات أو أقل واليوم عدنا إلى ما كنا عليه قبلا"، مشيرا إلى أن هناك ارتباطا بين عدم احترام الحجر والإصابات الجديدة بكورونا".
قال الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، إنه سيفرض حجرا صارما إذا كانت حياة المواطنين فى خطر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد بعدما تم فتح المحلات التجارية.
وأضاف الرئيس تبون فى لقاء متلفز أذيع عملنا على إعادة بعث الحياة الإقتصادية تلبية لطلبات التجار، وفى حال شكل هذا القرار خطرا على حياة المواطنين، سنغلق كل شيء وسيفرض حجرا صحيا أكثر صرامة من ذى قبل.
وقال الرئيس الجزائرى "قاربنا على الوصول إلى النهاية بخصوص فيروس كورونا، فمثلا البليدة كانت منذ أيام تسجل 3 حالات أو أقل واليوم عدنا إلى ما كنا عليه قبلا"، مشيرا إلى أن هناك ارتباطا بين عدم احترام الحجر والإصابات الجديدة بكورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تسجل 6 وفيات جديدة بوباء "كوفيد-19" والإصابات تتجاوز عتبة الـ4000 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.