الشرطة العسكرية الروسية تمنع رتلا أمريكيا من دخول مدينة القامشلى السورية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منعت الشرطة العسكرية الروسية دورية تابعة لقوات الجيش الأمريكي ترافقها سيارات من نوع "بيك آب"، تابعة لتنظيم "قسد" الخاضع للجيش الأمريكي، من الدخول إلى مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم /السبت/ - أن مدرعات الشرطة العسكرية الروسية قطعت طريق القامشلي – القحطانية – الرميلان عند قرية التنورية (10 كم شرقي مدينة القامشلي شمالي محافظ الحسكة) للمرة الأولى، حيث منعت دورية تابعة للقوات الأمريكية من الدخول إلى مدينة القامشلي عبر مدخلها الشرقي لعدة ساعات.



وأضافت أن أكثر من 8 مدرعات روسية وأثناء عودتها من دورية معتادة في بلدة القحطانية الواقعة تحت سيطرة تنظيم "قسد"، اعترضت رتل الدورية الأمريكية ومنعته من الدخول إلى القامشلي لعدة ساعات، وذلك رداً منها على اعتراض مدرعات أمريكية للمدرعات الروسية في بلدة القحطانية.