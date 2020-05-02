شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمم المتحدة للإغاثة" تطلق برنامج التعليم عن بعد لـ 118 ألف لاجئ فلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق برنامج الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) خطة استجابة سريعة للتعلم عن بعد، ومبادرة " التعليم لا يمكن أن ينتظر" لطلاب لاجئي فلسطين في مدارس الوكالة البالغ عددها 169 مدرسة، والتي تلبي احتياجات أكثر من 118 ألف طالب لاجئ فلسطيني.

وتتضمن الخطة استمرارية برامج الطلبة الدراسية، مما يسمح لهم بالوصول إلى تعليم جيد وشامل على الرغم من إغلاق المدارس بسبب فايروس كورونا.

واشترك أعضاء الهيئة التدريسية في الوكالة من مختلف مستويات التعليم لضمان وصول الطلاب إلى منصات التعلم الإلكترونية المختلفة، بالإضافة إلى الموارد التعليمية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم الأردنية.

وتشمل هذه المنصات: منصة درسك (1) و درسك (2) على الإنترنت، بالإضافة إلى الدروس التي يتم بثها على القنوات التلفزيونية في جميع أنحاء الأردن. وقدم برنامج الأونروا التعليمي تدريباً عن بعد لمعلمي الوكالة، وأعدهم بشكل جيد لهذه الطريقة الحديثة من التدريس.

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ومن جانبه قال مدير عمليات الأونروا في الأردن، محمد آدار" في ظل حالة الطوارئ العالمية، تكرس الوكالة جهودًا كبيرة لتوفير الأفضل لطلابنا ولضمان استمرارية التعليم، لأن التعليم لا يمكن أن يتوقف، ولا يمكن أن ينتظر، ومستقبل لاجئي فلسطين هو اولويتنا" مضيفا أن الطلاب قادرين على الوصول إلى المواد عبر الإنترنت مجانًا

يذكر أنه منذ أن بدأت عملياتها في عام 1950، قامت الأونروا بتعليم أكثر من مليونين ونصف مليون طفل لاجئ في إطار برنامج معترف به في الشرق الأوسط.

وتخدم الأونروا الآن أكثر من 533،000 لاجئ فلسطيني في 709 مدرسة تابعة للوكالة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتوفر تعليمًا جيدًا وشاملاً.