شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم السبت، أنه تم تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، و6 وفيات.
وأكد المتحدث الرسمي باسم لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا في الجزائر، جمال فورار أن العدد الإجمالي للمصابين بلغ 4295، عبر 48 ولاية، بعدما تم تسجيل 144 إصابة جديدة.
أما عدد الوفيات فقد ارتفع إلى 459 وفاة، بعدما حصد فيروس كورونا 6 أرواح خلال 24 ساعة الأخيرة.
بينما تماثل 51 مصابا للشفاء من فيروس كورونا، ليكون إجمالي المتعافين 1872.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.