شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم السبت، أنه تم تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، و6 وفيات.

وأكد المتحدث الرسمي باسم لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا في الجزائر، جمال فورار أن العدد الإجمالي للمصابين بلغ 4295، عبر 48 ولاية، بعدما تم تسجيل 144 إصابة جديدة.

Advertisements

أما عدد الوفيات فقد ارتفع إلى 459 وفاة، بعدما حصد فيروس كورونا 6 أرواح خلال 24 ساعة الأخيرة.

بينما تماثل 51 مصابا للشفاء من فيروس كورونا، ليكون إجمالي المتعافين 1872.