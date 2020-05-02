شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المغربية تعلن تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا والحصيلة 4687 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المغرب 118 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 4687 حالة في المغرب.

قالت وزارة الصحة المغربية إن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للفحوصات، قد بلغ 33415 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

ووفقًا لوزارة الصحة المغربية، تم تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب فيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 172 حالة.

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وكشفت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 152 حالة شفاء جديدة وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 1235 حالة.

وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسئولية.