شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يبحث جهود مكافحة كورونا مع رئيسة المفوضية الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الملك عبد الله، العاهل الأردنى، اتصالا هاتفيا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وبحثا سبل تنسيق الجهود لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونشر الحساب الرسمى للديوان الملكى الهاشمى عبر تويتر، تغريدة جاء فيها :"جلالة الملك عبدالله الثاني يبحث، في اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، سبل تنسيق الجهود لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد".



العاهل الأردنى

وفى سياق آخر بحث الملك عبد الله الثانى ملك الأردن، والرئيس الأميركى دونالد ترمب، خلال اتصال هاتفى، آخر المستجدات الإقليمية والدولية، بما فيها أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وأكد الملك أهمية التضامن وتكثيف التعاون والتنسيق بين دول العالم أجمع لاحتواء الجائحة، والحفاظ على صحة الشعوب وسلامتها، والحد من التبعات الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الاضطرارية المتخذة فى سبيل وقف انتشار الفيروس.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، ثمن الملك عبد الله الثانى الدعم المتواصل الذى تقدمه الولايات المتحدة للأردن فى العديد من المجالات، خصوصا فى ظل الظروف الحالية التى يشهدها العالم نتيجة تفشى الوباء والتحديات الاقتصادية التى تواجهها المملكة.

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وشدد العاهل الأردنى، على الدور المحورى للولايات المتحدة، فى بلورة جهد دولى جماعى لمواجهة الجائحة ومعالجة تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وجرى التأكيد، خلال الاتصال، على متانة الشراكة الاستراتيجية التى تجمع بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية فى العديد من المجالات.

وقدم الملك عبد الله الثانى ملك الأردن، التعازى بضحايا الجائحة فى الولايات المتحدة، معرباً عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.