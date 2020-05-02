البرلمان العراقي يطالب بمراجعة الخطط الأمنية لهزيمة فلول داعش

بغداد / علي جواد / الخليج 365

طالب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، السبت، بمراجعة الخطط الأمنية لمواجهة فلول "داعش" الإرهابي، إثر هجوم للتنظيم أودى بحياة 13 من عناصر "الحشد الشعبي".

وقال الحلبوسي، في بيان، إن "الخروقات الإرهابية المتكررة تتطلب وقفة جادة لمراجعة الخطط الأمنية، للقضاء على بقايا خلايا داعش".

ودعا إلى "عدم التراخي والتهاون بهذا الملف، والحفاظ على النصر القائم".

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وفي وقت سابق السبت، استهدف "داعش" الذي أعلن العراق هزيمته قبل سنوات، قوات "الحشد الشعبي" في محافظة صلاح الدين (شمال)، ما أدى إلى مقتل 13 عنصرا وإصابة 20 آخرين.

وأعلن العراق عام 2017 النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في بعض مناطق البلاد، ويشن هجمات بين الحين والآخر.

والشهر الماضي، كشفت وزارة الدفاع العراقية عن مقتل 170 مدنيا وعسكريا، إلى جانب 135 من "داعش"، خلال مواجهات وأعمال عنف منذ يناير/ كانون الثاني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.