تراويح "محدودة" بمسجد في القاهرة.. والرياض: الإغلاق سار

القاهرة / الخليج 365

ـ السماح بإقامة صلاة العشاء والتراويح في مسجد عمرو بن العاص بوسط القاهرة بحضور إمام و3 مصلين فقط.

ـ السعودية تنفي ما نقلته وسائل إعلام ومواقع التواصل عن فتح قريب للمساجد قريبا.

قررت وزارة الأوقاف المصرية، السبت، السماح بإقامة صلاة العشاء والتراويح في مسجد عمرو بن العاص بوسط القاهرة، لكن بحضور إمام و3 مصلين فقط.

وتعد الخطوة الأولى من نوعها، منذ 21 مارس/آذار الماضي، عندما علقت الوزارة صلوات الجماعة والجمع بالمساجد، مع الاكتفاء برفع الأذان، ضمن تدابير مكافحة "كورونا".

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه "بمناسبة اقتراب العشر الأواخر من (شهر) رمضان، قررت بث صلاة العشاء والتراويح لكبار القراء إذاعيا بحضور الإمام و3 من المصلين فقط بمسجد عمرو بن العاص".

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وأضافت: "سيبدأ ذلك من الأحد، عبر إذاعة القرآن الكريم (حكومية)، مع غلق جميع أبواب المسجد، وعدم تشغيل أية مكبرات صوت خارجية، مع الالتزام بتعليق الجمع والجماعات في جميع المساجد".

ووفق أحدث حصيلة، سجلت مصر، 5 آلاف و895 إصابة بكورونا، بينها 406 وفيات، و1460 متعافيا.

وفي السعودية، أكدت وزارة الشؤون الإسلامية، السبت، عدم صحة ما ذكرته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، عن قرب رفع الإيقاف المؤقت عن صلاة الجمعة والجماعة في المساجد.

وأضافت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "نرجو أن يكون الرفع قريبًا بعد زوال حدة انتشار الوباء"، مطالبة بـ"تحري الدقة".

وسجلت السعودية، حتى السبت، 25 ألفا و459 إصابة بالفيروس، منهم 176 وفاة، و3 آلاف و765 متعافيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.