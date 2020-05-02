أردوغان لنظيره الصومالي: معكم ضد كورونا

إسطنبول / الخليج 365
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستقف إلى جانب الصومال حكومة وشعبا في مكافحة كورونا كما وقفت معه في كل القضايا.
جاء ذلك في رسالة من الرئيس أردوغان إلى نظيره الصومالي محمد عبد الله فرماجو، رفقة المساعدات الطبية التركية، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، السبت.
وأوضح البيان أن الرسالة التي تبدأ بـ"السيد رئيس الجهورية، أخي العزيز" تضمنت تعازي أردوغان إلى الشعب الصومالي في وفيات كورونا.
يتبع//
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