أردوغان لنظيره الصومالي: معكم ضد كورونا

إسطنبول / الخليج 365

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستقف إلى جانب الصومال حكومة وشعبا في مكافحة كورونا كما وقفت معه في كل القضايا.

جاء ذلك في رسالة من الرئيس أردوغان إلى نظيره الصومالي محمد عبد الله فرماجو، رفقة المساعدات الطبية التركية، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، السبت.

وأوضح البيان أن الرسالة التي تبدأ بـ"السيد رئيس الجهورية، أخي العزيز" تضمنت تعازي أردوغان إلى الشعب الصومالي في وفيات كورونا.



يتبع//

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.