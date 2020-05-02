هيوستن / الخليج 365
لقي قائد مروحية للشرطة الأمريكية مصرعه وأصيب مساعده، السبت، جراء اصطدامها بمبنى سكني في ولاية تكساس جنوبي البلاد.
وقال مدير الأمن في الولاية أرت أكيفيدو، في بيان، إن "مروحية للشرطة اصطدمت بمبنى سكني في مدينة هيوستن الساعة 02:00 (21:00 ت.غ)".
وأضاف أكيفيدو، أن "القائد ومساعده جرى نقلهما إلى المستشفى بعد الحادث".
وأردف: "قائد المروحية فقد حياته، بينما مساعده في وضع خطر".
وأوضح أن حادثة الاصطدام لم تسفر عن إصابة أي أحد من ساكني البناية، وأسبابها ما زالت مجهولة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع قائد مروحية للشرطة الأمريكية بعد اصطدامها بمبنى سكني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.