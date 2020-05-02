مصرع قائد مروحية للشرطة الأمريكية بعد اصطدامها بمبنى سكني

هيوستن / الخليج 365

لقي قائد مروحية للشرطة الأمريكية مصرعه وأصيب مساعده، السبت، جراء اصطدامها بمبنى سكني في ولاية تكساس جنوبي البلاد.

وقال مدير الأمن في الولاية أرت أكيفيدو، في بيان، إن "مروحية للشرطة اصطدمت بمبنى سكني في مدينة هيوستن الساعة 02:00 (21:00 ت.غ)".

Advertisements

وأضاف أكيفيدو، أن "القائد ومساعده جرى نقلهما إلى المستشفى بعد الحادث".

وأردف: "قائد المروحية فقد حياته، بينما مساعده في وضع خطر".

وأوضح أن حادثة الاصطدام لم تسفر عن إصابة أي أحد من ساكني البناية، وأسبابها ما زالت مجهولة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.