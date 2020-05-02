كورونا.. وفاة بسلطنة عمان و3 إصابات في فلسطين

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت سلطنة عمان، السبت، تسجيل وفاة فيروس كورونا، ورصدت فلسطين 3 إصابات، فيما سجلت ليبيا تعافي 4 حالات دون رصد أي إصابات جديدة.

في سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة لمقيم (لم تحدد جنسيته) و36 إصابة جراء "كورونا".

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى ألفين و483 منها 12 وفاة و750 حالة تعاف.

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي كيلة، خلال مؤتمر صحفي، تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس في القدس المحتلة.

وأوضحت كيلة أن الإصابات جرى تسجيلها في بلدتي بيت حنينا وواد الجوز والبلدة القديمة بالقدس.

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وبذلك يبلغ إجمالي عدد الإصابات في الأراضي الفلسطينية إلى 353، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى 167 إصابة في القدس المحتلة.‎

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيان، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بكورونا؛ حيث أظهرت النتائج سلبية عينات 58 شخصا اُشتبه في إصابتهم بالفيروس.

وأضاف المركز أن 4 حالات جديدة تعافت من الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وبذلك يستقر إجمالي الإصابات عند 63 منها 3 وفيات و32 حالة تعاف.



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