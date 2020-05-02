جوا.. قطر ترسل مستشفى ميداني إلى تونس لمكافحة كورونا

تونس / يسرى وناس / الخليج 365
استقبلت تونس، السبت، طائرة قطرية محملة بمساعدات طبية لمكافحة وباء كورونا تشمل مستشفى ميداني مجهز بـ 100 سرير.
ووفق مراسل الخليج 365، حطت الطائرة القطرية في مطار "توزر" الدولي جنوبي تونس، حاملة ثاني شحنة من المساعدات القطرية الطبية خلال أقل من أسبوع.
وقالت سفارة الدوحة لدى تونس، في بيان، إن "المساعدات مقدمة من وزارة الدفاع القطرية إلى نظيرتها التونسية في إطار جهود التعاون بين البلدين".
وأوضحت السفارة أن المساعدات تمثلت بمستشفى ميداني متنقل بمساحة 800 متر مربع، مجهز بـ100 سرير و20 جهاز تنفس صناعي، إضافة لمستلزمات طبية أخرى.
وكانت شحنة مساعدات طبية أخرى وصلت من قطر إلى تونس، الأربعاء الماضي، تزن حمولتها 10 أطنان؛ لدعم جهود الأخيرة في مكافحة "كورونا".
وحتى الجمعة، وصل عدد الإصابات بالفيروس في تونس إلى 998 منها 41 وفاة و316 حالة تعاف، حسب بيانات وزارة الصحة.
ومنذ بداية أزمة "كورونا"، قدمت قطر مساعدات طبية إلى عدة دول حول العالم، بينها فلسطين ولبنان وتونس والجزائر وإيران والصين وإيطاليا ونيبال ورواندا.
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