وزير تركي: تزويد الصومال بأجهزة تنفس محلية يعكس نجاحنا

أنقرة/ الخليج 365

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، إن إرسال بلاده أجهزة تنفس محلية الصنع إلى الصومال يعكس نجاح حملة التكنولوجيا الوطنية التي أطلقتها.

جاء ذلك في تغريدة نشرها على تويتر، السبت، وأرفقها بصور للمساعدات الطبية التركية المرسلة إلى الصومال، في إطار التضامن معها لمكافحة فيروس كورونا، من بينها أجهزة تنفس محلية الصنع.

وقال ورانك: "إرسال أجهزة تنفس محلية الصنع إلى الصومال يعكس نجاح حملة التكنولوجيا الوطنية التي أطلقناها بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان".

وأضاف: "تركيا ستكون متنفسا لأشقائنا الصوماليين".

وأكد أن الأوقات الصعبة علمت الأمة التركية أن تكون واثقة بنفسها.

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وأعاد الوزير نشر تغريدة لأردوغان قال فيها إن أجهزة التنفس التي طورتها بلاده في حملة التكنولوجيا الوطنية "ستكون متنفسا لأشقائنا الصوماليين".

وضمت دفعة المساعدات الطبية التركية إلى الصومال، 10 أجهزة تنفس صناعي محلية الصنع، ومجموعات اختبار كورونا، وبدلات واقية، وكمامات، ومستلزمات أخرى.

ووصلت طائرة محملة بمساعدات طبية تركية، صباح السبت، العاصمة الصومالية مقديشو، ضمن جهود أنقرة العالمية لمكافحة فيروس كورونا.

وحسب آخر إحصائيات موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا كورونا، فإن حصيلة إصابات الصومال بلغت 601، بينها 28 وفاة، و31 شفاء.

وأرسلت تركيا مساعدات مماثلة إلى نحو 60 دولة، بينها أمريكا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وصربيا وكوسوفو والبوسنة والهرسك وشمال مقدونيا والجبل الأسود وليبيا وفلسطين وجنوب إفريقيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.