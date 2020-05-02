تركيا تهرع لمعالجة الطفل السوري "ربيع"

أنقرة/ الخليج 365

جلبت تركيا، الطفل السوري "ربيع" ذو العشرة أعوام، المقيم في أحد المخيمات بمدينة إدلب، إلى أراضيها من أجل معالجته.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية إحضار الطفل ربيع إلى البلاد لمعالجته، إثر مناشدات من نشطاء إعلاميين على تويتر.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها على تويتر: "‘أسرة وزارة الداخلية سمعت نداء طفلنا الصغير ربيع، وأحضرته إلى تركيا، وهو الآن في أيدي الأطباء الأمينة، نرجو له الشفاء العاجل".

وكان ناشطون على تويتر طلبوا من تركيا التدخل لمعالجة "ربيع" بالسرعة القصوى، حيث يعاني من مشاكل في القلب تستدعي العلاج بشكل عاجل.

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