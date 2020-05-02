أنقرة/ الخليج 365
جلبت تركيا، الطفل السوري "ربيع" ذو العشرة أعوام، المقيم في أحد المخيمات بمدينة إدلب، إلى أراضيها من أجل معالجته.
وأعلنت وزارة الداخلية التركية إحضار الطفل ربيع إلى البلاد لمعالجته، إثر مناشدات من نشطاء إعلاميين على تويتر.
وقالت الوزارة، عبر صفحتها على تويتر: "‘أسرة وزارة الداخلية سمعت نداء طفلنا الصغير ربيع، وأحضرته إلى تركيا، وهو الآن في أيدي الأطباء الأمينة، نرجو له الشفاء العاجل".
وكان ناشطون على تويتر طلبوا من تركيا التدخل لمعالجة "ربيع" بالسرعة القصوى، حيث يعاني من مشاكل في القلب تستدعي العلاج بشكل عاجل.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تهرع لمعالجة الطفل السوري "ربيع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.