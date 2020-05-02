كورونا.. السعودية تسجل 7 وفيات والكويت 3

السعودية، الكويت/ الخليج 365

ارتفعت وفيات فيروس كورونا في السعودية السبت، إلى 176، فيما وصلت في الكويت إلى 33 حالة، حسب بيانات رسمية.

وأعلن متحدث وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي، تسجيل 7 حالات وفاة في المملكة.

وذكر "العالي" أنه جرى رصد 1362 إصابة جديدة بالفيروس، و210 حالات شفاء.

وبتسجيل الإحصائيات الجديدة يرتفع إجمالي ضحايا كورونا في السعودية إلى 25 ألفا و 459 إصابة منهم 176 وفاة، و3 آلاف و765 متعافيا.

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من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية في بيان، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 33 بعد تسجيل 3 حالات.

وذكرت الوزارة، أنها سجلت 242 إصابة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 4 آلاف و619.

كما لفتت إلى ارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى 1703 بعد شفاء 101 حالة.

وإجمالا، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا، 3 ملايين و424 ألف شخص في العالم، بحسب موقع "ورلدميتر"، فيما توفي 240 ألفا و381، وتعافى مليونا و93 ألفا و766.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.