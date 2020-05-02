"هيئة الإغاثة" التركية تطعم 2500 صائم يوميا بإدلب

إدلب/ الخليج 365
توزّع هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، الطعام الساخن على 2500 صائم يوميا في مخيمات النازحين السوريين بريف محافظة إدلب.
وفي حديث للأناضول، قال ذكي طاهر أوغلو، مدير مكتب الهيئة (غير حكومية) في مدينة ريحانلي بولاية هطاي التركية (جنوب)، إن الهيئة زادت من وتيرة مساعداتها الإنسانية في إدلب مع حلول شهر رمضان المبارك.
وأكد أن الهيئة أقامت مطابخ في إدلب، يعد فيها الطعام الساخن، ويوزع على 2500 صائم يوميا.
وأضاف "نوزع الطعام الساخن على المقيمين في مخيمات النازحين، وقد ساعدتنا في هذا العمل الخيري، جمعية القوافل الكويتية، ونشكر لها مساهمتها".
وأشار طاهر أوغلو إلى إلغاء الهيئة هذا العام، إقامة مآدب إفطار جماعية، ضمن تدابير الوقاية من فيروس كورونا.
وأوضح أن الهيئة توزع في هذا الإطار، طعام الإفطار في المخيمات، معربا عن رغبتها في زيادة عدد أطباق الطعام الموزعة بالمنطقة.
وأكد أن الهيئة بدأت مبكرا في اتخاذ التدابير ضد كورونا في سوريا، عبر توزيع طرود غذائية ومواد تنظيف على النازحين في المخيمات والمناطق المأهولة.
ويعاني سكان مخيمات شمالي سوريا من ظروف إنسانية صعبة، حيث نزحت أعداد هائلة منهم إلى تلك المخيمات جراء هجمات النظام السوري وحلفائه على مدنهم وبلداتهم وقراهم خلال السنوات الماضية.
وتعمل العديد من المؤسسات الحكومية والمدنية التركية في شمال سوريا، أبرزها الهلال الأحمر التركي، وإدارة الكوارث والطوارئ، و"İHH" على مساعدة النازحين السوريين لمواجهة فيروس كورونا.
وحذرت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، من تداعيات احتمال انتشار الفيروس بين المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا، التي تعاني أساسًا من أوضاع متردية للغاية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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