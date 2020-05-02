إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365

أصيب شاب فلسطيني، السبت، برصاص الجيش الإسرائيلي، في مدينة قلقيلية، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية (غير حكومية)، في بيان، أن طواقم الإسعاف التابعة لها، تعاملت مع إصابة لشاب بالرصاص الحي في قدمه بقرية حبلة، جنوبي قلقيلية.

وأشارت إلى أن طواقمها نقلت الشاب المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون مزيد من التفاصيل.

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ونقل مراسل الخليج 365 عن شهود عيان، أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت الرصاص تجاه شاب فلسطيني كان يتواجد قرب "جدار الفصل"، في قرية حبلة.



ويتعمد الجيش الإسرائيلي إطلاق النار وملاحقة الفلسطينيين خلال مرورهم بالقرب من الجدار الفاصل أو محاولتهم اجتيازه.

وشرعت إسرائيل بإقامة الجدار عام 2002، من ألواح إسمنتية بارتفاع يتراوح ما بين 4.5 و9 أمتار بطول 712 كيلومترا، ويمر داخل أراضي الضفة الغربية.

وتقول إسرائيل إنها شيدت الجدار لـ"أسباب أمنية"، إلا أن الفلسطينيين والأمم المتحدة يقولون إن إقامته "جاءت لضم أراض فلسطينية إلى إسرائيل".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.