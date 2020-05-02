ارتفاع ضحايا كورونا في 5 دول عربية

مراسلون/ الخليج 365

سجلت 5 دول عربية، السبت، ارتفاعا في أعداد الوفيات والإصابات الناجمة عن فيروس كورونا، بحسب بيانات رسمية.

ففي المغرب، أعلنت وزارة الصحة عبر موقعها الخاص بإحصائيات كورونا، ارتفاع عدد وفيات الوباء إلى 172 إثر تسجيل حالة جديدة.



وأشارت أنها رصدت 118 إصابة بالفيروس ما يرفع إجمالي المصابين إلى 4 آلاف و687، فيما بلغ عدد المتعافين 1235 بعد تشافي 152 مريضا.



من جانبها، أعلنت وزارة الصحّة اللبنانية في بيان، تسجيل حالة وفاة و4 إصابات و5 حالات شفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت الوزارة أنه بتسجيل الإحصائيات الجديدة ترتفع محصلة ضحايا كورونا إلى 733 إصابة منها 25 وفاة و197 حالة شفاء.

وفي قطر، قالت وزارة الصحة في بيان، إنها سجلت 776 إصابة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 14 ألفا و872.



Advertisements

كما سجلت الوزارة 98 حالة شفاء لتبلغ حصيلة المتعافين ألفا و534، فيما استقرت الوفيات عند 12.



فيما أعلنت وزارة الصحة البحرينية، ارتفاع محصلة الإصابات بكورونا إلى 3 آلاف و273 بعد تسجيل 103 حالات.



وذكرت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بينها 8 وفيات، وألف و567 متعافيا.



بدورها، أفادت وزارة الصحة العُمانية في تغريدة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألفي و483 حالة بعد تسجيل 36 إصابة.



كما لفتت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 750، فيما استقرت الوفيات عند 11 حالة.



وحتى ظهر السبت، تجاوز عدد المصابين بالفيروس، 3 ملايين و416 ألف شخص في العالم، بحسب موقع "ورلدميتر"، فيما توفي 239 ألفا و892، وتعافى مليونا و88 ألفا و599.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.