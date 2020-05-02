أردوغان: أجهزة التنفس التركية ستكون متنفسا لأشقائنا الصوماليين

إسطنبول/ الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أجهزة التنفس التي طورتها بلاده في حملة التكنولوجيا الوطنية "ستكون متنفسا لأشقائنا الصوماليين".

جاء ذلك في تغريدة نشرها على تويتر، وأرفقها بصور للمساعدات الطبية التركية المرسلة إلى الصومال، في إطار التضامن معها لمكافحة فيروس كورونا، من بينها أجهزة تنفس محلية الصنع.

وأضاف أردوغان في تغريدته أن "الحضارة لا تقوم على الإمكانيات بل على الضمير. وإن شعبنا يقف بإمكانياته وضميره إلى جانب المظلومين والمحتاجين".

وأردف :"شعبي العزيز، في قلبك شجرة معمرة اسمها الرحمة".

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وضمت دفعة المساعدات الطبية التركية إلى الصومال، 10 أجهزة تنفس صناعي محلية الصنع، ومجموعات اختبار كورونا، وبدلات واقية، وكمامات، ومستلزمات أخرى.

ووصلت طائرة محملة بمساعدات طبية تركية، صباح السبت، العاصمة الصومالية مقديشو، ضمن جهود أنقرة العالمية لمكافحة فيروس كورونا.



وحسب الإحصائيات الأخيرة، فإن عدد الإصابات بكورونا في الصومال بلغ 601، بينها 28 حالة وفاة، و31 حالة شفاء.

وسابقا، أرسلت تركيا مساعدات مماثلة إلى نحو 60 دولة، بينها أمريكا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وصربيا وكوسوفو والبوسنة والهرسك وشمال مقدونيا والجبل الأسود وليبيا وفلسطين وجنوب إفريقيا.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أجهزة التنفس التي طورتها بلاده في حملة التكنولوجيا الوطنية "ستكون متنفسا لأشقائنا الصوماليين". جاء ذلك في تغريدة نشرها على تويتر، وأرفقها بصور للمساعدات الطبية التركية المرسلة إلى الصومال، في إطار التضامن معها لمكافحة فيروس كورونا، من بينها أجهزة تنفس محلية الصنع. ( Muhammed Selim Korkutata - وكالة الخليج 365 )

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