مصر.. جماعة "الإخوان" تدين هجوم "داعش" في سيناء

إسطنبول/ الخليج 365

أدانت جماعة "الإخوان المسلمين"، استهداف عسكريين مصريين في تفجير بمحافظة شمال سيناء تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.



جاء ذلك في بيان للجماعة المحظورة في مصر منذ العام 2013، نشرته السبت، عبر موقعها الإلكتروني.

وكان الجيش المصري، قد أعلن الخميس مقتل وإصابة 10 عسكريين، بينهم ضابط؛ إثر انفجار عبوة ناسفة في مركبة مدرعة بشمال سيناء، دون تحديد عدد القتلى والمصابين، قبل أن يعلن "داعش"، صباح السبت، تبنيه للهجوم.

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وورد في بيان الجماعة: "قلوبنا لتتمزق ألمًا وكمدًا على قتل أبنائنا الجنود الشهداء بإذن الله وإخواننا من أهل سيناء الحبيبة".

وأضافت: "كل الدم المصري حرام، وكل من أهدر دمًا حرامًا أو تسبب في سفكه أو أعان عليه أو روّج له فهو إرهابي آثم وقاتل مجرم، مهما كان اسمه أو وصفه".



والجمعة، أعلن الجيش المصري، مقتل مسلحين اثنين إثر تبادل لإطلاق النار في شمال سيناء، غداة إعلان مقتل وإصابة العسكريين الـ10.

وتراجعت وتيرة العمليات التي تستهدف الجيش والشرطة في سيناء، لا سيما مع انطلاق عملية عسكرية متواصلة منذ فبراير/ شباط 2018، بمختلف أنحاء البلاد ضد تنظيمات مسلحة أبرزها "ولاية سيناء"، التي بايعت "داعش" أواخر 2014.

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