روسيا: ارتفاع وفيات كورونا.. و2% من سكان موسكو مصابون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات الروسية، السبت، ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) إلى 1222 حالة، بعد تسجيل 57 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مركز الطوارئ الروسي في بيان له، إن السلطات الصحية سجلت 9623 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 124054 إصابة. وأضاف أن 1793 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة ليصبح إجمالي المتعافين من الفيروس 15013 شخصاً.

وفي هذه الأثناء، صرح رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين نقلاً عن نتائج فحوص السبت، أن 2% من سكان العاصمة الروسية ـ أي أكثر من 250 ألف شخص ـ مصابون بفيروس كورونا المستجد.

وكتب سوبيانين على مدونته: «حسب فحوص كشف المرض التي أجريت لمجموعات متنوعة من السكان، العدد الفعلي للأشخاص المصابين هو حوالي 2% من العدد الإجمالي لسكان المدينة».

وأعلنت روسيا إصابة أكثر من 114 ألف شخص بالفيروس، بينهم 75 ألفاً و300 في موسكو؛ مركز انتشار الوباء.

وتفيد إحصاءات رسمية بأن عدد سكان موسكو يبلغ 12,7 مليون نسمة، لكن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بالتأكيد.

وقال سوبيانين إن موسكو عززت إلى حد كبير، قدرتها على إجراء فحوص للسكان في الأسابيع الأخيرة، موضحاً أن المدينة «نجحت في احتواء انتشار المرض» بفضل تشديد قواعد العزل وإجراءات أخرى.

إلا أنه أكد أن الوباء لم يبلغ ذروته في موسكو. وقال إن «التهديد يواصل تقدمه».

ويبلغ عدد الوفيات الرسمي في روسيا 1169؛ لذلك يبدو محدوداً في هذا البلد، بالمقارنة مع إيطاليا أو إسبانيا أو الولايات المتحدة.

وصرح وزير الصحة الروسي الجمعة، بأن عدد الأطفال المصابين يرتفع.

وأضاف أن طفلين توفيا بالمرض في البلاد، وحالة 11 طفلاً آخرين تثير القلق.