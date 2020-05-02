وفيات إسبانيا في تراجع مستمر والسماح للبالغين بالتريض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، السبت، عن تسجيل 276 حالة وفاة و1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليستمر التراجع التدريجي لمنحنى الجائحة.

وقالت الوزارة على موقعها الرسمي على الإنترنت إن العدد الرسمي للوفيات ارتفع إلى 25100 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المشخصة بتقنية تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل «بي.سي.آر» إلى 216582 حالة وتماثل 117248 شخصاً للشفاء. وأوضحت البيانات أن العاصمة مدريد سجلت 62073 إصابة يليها إقليم كتالونيا بـ 49850 إصابة ثم إقليم «كاستيا وليون» بـ 17165 و«كاستيا لا مانتشا» بـ 15967 إصابة وإقليم بلاد الباسك بـ 12887 إصابة والأندلس 12207 إصابة.

وتعيش إسبانيا حالة طوارئ وطنية ومنع تجوال منذ 15 مارس الماضي وحتى التاسع من الشهر المقبل، علماً أن الحكومة أعلنت خطة من أربع مراحل تستغرق نحو شهرين سيتم فيها تخفيض إجراءات العزل تدريجياً بهدف إعادة تفعيل الاقتصاد واستعادة الحياة الطبيعية.

وبدأت إجراءات خفض العزل يوم الاثنين الماضي مع السماح للأطفال حتى عمر 14 سنة بالخروج للعب في الهواء الطلق فيما بدأ البالغون بالخروج لممارسة الرياضة اعتباراً من السبت ضمن إطار جدول زمني يومي يخصص ساعات محددة لكل فئة.

وخرج ممارسو رياضة العدو وركوب الدراجات في أنحاء إسبانيا من منازلهم، في وقت مبكر السبت، حيث سُمح للبالغين بالخروج للتريض لأول مرة منذ 7 أسابيع، مع بدء تخفيف إجراءات العزل العام التي فرضت لمكافحة فيروس كورونا. وفي برشلونة امتلأت الممرات القريبة من الشاطئ بالعدائين وراكبي الدراجات فيما خرج هواة ركوب الأمواج للاستمتاع برياضتهم المفضلة.