غضب صيني شديد بسبب تغريدة أمريكية بشأن تايوان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعربت الصين في بيان عن «غضبها الشديد واعتراضها الحازم» على تغريدة نشرتها البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، الجمعة، مرتبطة بوباء «كوفيد ـ 19»، وتعبر عن «دعم واضح لمنطقة تايوان للمشاركة في الأمم المتحدة».

وقال بيان البعثة الدبلوماسية الصينية لدى الأمم المتحدة، إن ذلك يشكل «انتهاكاً خطراً (..) لسيادة الصين ووحدة أراضيها»، موضحاً أن هذه التغريدة «تتدخل بشكل خطر في الشؤون الداخلية للصين».

وشدد البيان على أنه «ليس هناك سوى صين واحدة في العالم، وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة القانونية الوحيدة التي تمثل الصين كلها وتايوان جزء لا يتجزأ من الصين».

وأضاف أن مبدأ صين واحدة «يطبق بشكل صارم» داخل المنظمة الدولية.

وأشارت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في تغريدة نشرتها الجمعة، إلى أن الأمم المتحدة تأسست قبل 75 عاماً للسماح «لجميع الأصوات بالتعبير عن رأيها». وأضافت أن «حظر تايوان من الأمم المتحدة لا يشكل إهانة لشعب تايوان الفخور فحسب؛ بل لمبادئ الأمم المتحدة أيضاً».

وفي الوقت نفسه، أعادت البعثة الأمريكية نشر سلسلة من الرسائل تؤكد أن تحرك تايوان لتطويق وباء «كوفيد ـ 19» يشكل نموذجاً يحتذى للعالم، وتشدد على أن الجزيرة تستحق أن تشغل مكاناً في منظمة الصحة العالمية.

وكانت العلاقات بين منظمة الصحة العالمية وتايوان توترت قبل وقت طويل من بدء الوباء، وشهدت مزيداً من التدهور في الأشهر الثلاثة الماضية.

فقد استبعدت الجزيرة من منظمة الصحة العالمية، حيث كانت تتمتع بوضع مراقب حتى 2016، العام الذي وصلت فيه تساي إنج ون، إلى السلطة.

ورفضت الرئيسة تساي الاعتراف بمبدأ وحدة بين تايوان والصين القارية. (أ ف ب)