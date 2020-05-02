صندوق الزكاة يصرف 65 مليون درهم على 3529 أسرة

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اعتمدت لجنة الصرف في صندوق الزكاة صرف 65 مليون درهم، استفاد منها مستحقون لها ضمن نحو 20 مشروعاً تندرج جميعها تحت المصارف الشرعية لفريضة الزكاة.

وقال عبدالله بن عقيدة المهيري، الأمين العام لصندوق الزكاة، رئيس لجنة الصرف، إن اللجنة عقدت 62 اجتماعاً في الربع الأول للعام الجاري، أقرت خلالها تقديم 65 مليوناً و263 ألفاً و921 درهماً لمستحقيها من الأُسر المحتاجة، بلغ عددها 3529 أسرة تنطبق عليها شروط الزكاة.

وأوضح المهيري أن مشروع «الدخل الضعيف» يأتي ضمن أعلى المشاريع صرفاً خلال الفترة، حيث بلغت مصروفاته 29 مليوناً و390 ألفاً و550 درهماً لـ 839 عائلة مستحقة بمبالغ شهرية، يلي ذلك المستفيدون من أموال الزكاة من مشروع «تلاحم» الموجه للمطلقات، حيث بلغ إجمالي مصروفاته 7 ملايين و 620 ألف درهم لــ 282 عائلة مستحقة بمبالغ شهرية أيضاً، ثم المستفيدون من أموال الزكاة من مشروع مودة «مواطنة زوجة أجنبي» بقيمة 6 ملايين و192 ألف درهم لــ 180 عائلة مستحقة، وتتوزع بعد ذلك المصروفات على باقي المشاريع بحسب المستفيدين منها.

وأكد الأمين العام للصندوق، أن صندوق الزكاة يدعم الشرائح المستفيدة من الفئات المستحقة عبر مشاريع مستمرة طيلة أيام السنة، كما يحرص القائمون على الصندوق على الارتقاء الدائم بمشاريعه التي تنبع من مصارف الزكاة الشرعية، إضافة إلى سرعة الاستجابة للصرف عن طريق الاجتماعات الأسبوعية للجنة الصرف، للإسراع بإنجاز أكبر قدر من المعاملات وفي أقل وقت ممكن.