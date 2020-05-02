«مالية الشارقة» تطلق خدمة الخصم المباشر من الحساب المصرفي بدون رسوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أطلقت دائرة المالية المركزية في الشارقة خدمة الخصم المباشر من الحساب المصرفي بدون رسوم لعملية شحن المحفظة الرقمية لنظام الإيصال الذكي (تحصيل)، حيث جاءت هذه الخطوة تماشياً مع الظروف الراهنة والاستثنائية التي تمر بها دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم على حد سواء، وتوجيهات حكومة إمارة الشارقة الهادفة إلى تخفيف الأعباء على المراجعين من الدوائر الحكومية المحلية والشركات والأفراد وتمكينهم من إتمام معاملاتهم دون الحاجة للخروج من المنزل.

ويوفر نظام «تحصيل» عدة خدمات للدفع الإلكتروني للمعاملات من خلال قنوات خاصة للدفع منها: بوابة الدفع الإلكترونية، والتطبيق الذكي على الأجهزة الذكية، ومعاملات رافد عبر جميع قنوات مصرف الشارقة الإسلامي، وأيضاً معاملات رافد عبر تطبيق الدردشة الإلكترونية.

وأكدت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة، على أن الدائرة تسعى لإطلاق الخدمات المميزة التي تفيد الشركات والأفراد وحتى الجهات الحكومية، وتعمل على دعم أعمالهم وإنجاز معاملاتهم باحترافية عالية، من خلال تطوير الآليات الموجودة وإطلاق المزيد المبتكر منها.

وأضافت هدى الياسي أن خدمة الخصم المباشر من الحساب المصرفي لعملية شحن المحفظة الرقمية لنظام الإيصال الذكي (تحصيل) تعد واحدة من خدمات الدفع الرقمية الذكية التي أطلقتها الدائرة لخدمة كافة الشرائح التي تتعامل معها، وتهدف إلى تطوير وتيسير الأعمال، وتوفير الوقت والجهد، والسرعة في الوصول.

ويصب النظام الذكي في تعزيز كفاءة النظام المالي، وتمكينه من العمل وفق أفضل الممارسات ومعايير الجودة والأمان، إذ إنه مدعم ببرامج أمنية عالمية، تمنح المزيد من السرية، ومن جانب آخر يتلافى الأخطاء البشرية ومشكلات الدفع النقدي المتعددة.

والجدير بالذكر أن النظام يتيح عدة وسائل للدفع منها حساب عملاء تحصيل، وبطاقات الائتمان بالربط مع خدمات التجارة الإلكترونية لبنك المشرق، والحسابات المصرفية للعملاء وذلك عن طريق الربط مع خدمات الخصم المباشر المقدمة من المصرف المركزي.

وتعمل دائرة المالية المركزية على إدارة وتنمية وتوفير السيولة النقدية، وتطوير منظومة موازنة الأداء، وتنفيذ سياسات مالية متكاملة وفعّالة، وبناء نموذج عالمي في المالية العامة، وتمكين التحول الذكي، وتطبيق خدمات بفئة سبعة نجوم، إضافة إلى تعزيز منظومة الرقابة الداخلية، وتمكين الموارد البشرية المواطنة، وتطوير ثقافة التميّز والابتكار وإدارة الأداء المؤسسي.