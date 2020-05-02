فشل صفقة بيع الجهة المشرفة على .ORG

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعاقت هيئة «آيكان» المشرفة على استخدام العناوين الإلكترونية، شراء صندوق استثماري للجهة الناظمة لأسماء النطاق المنتهية بـ«.أورج» المحببة خصوصاً لدى المنظمات غير الربحية.

وكان صندوق «إيثوس كابيتل» الاستثماري عرض مليار دولار على اتحاد «إنترنت سوسايتي» ليشتري منه هذه الجهة الناظمة التي تحمل اسم «بابلك إنترست ريجيستري» (بي آي آر).

ولإنجاز هذه الصفقة، كان يتعين الحصول على موافقة شركة الإنترنت للأرقام والأسماء الممنوحة (آيكان).

وقال رئيس «آيكان» مارتن بوترمان لوكالة فرانس برس: «قرارنا برفض هذا الطلب يأتي إثر درس معمق». وأضاف: «هذا الطلب لتغيير الجهة المشرفة كان شديد التعقيد، وهذا يعود جزئياً إلى أنه يسعى لتحويل منظمة غير ربحية إلى كيان تجاري كان سيحمل مديونية بقيمة 360 مليون دولار».

وثمة 10,5 مليون موقع إلكتروني ينتهي باسم النطاق «.أورج»، بينها ما يعود إلى منظمات صغيرة أو كبيرة تدافع عن قضايا شتى.

ومن بين هذه المنظمات على سبيل المثال لا الحصر، الأمم المتحدة، والبنك الدولي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة «أطباء بلا حدود».

وأشار بوترمان إلى أن «آيكان» تعتبر أن اسم النطاق هذا «له طبيعة أساسية مرتبطة بالمصلحة العامة».

ولفت إلى أن «فكرة نقل السيطرة إلى كيان تجاري له آليات عمل مجهولة حتى اليوم لناحية التفاعل مع مجتمعه لحمايته، جعل من سماحنا بإجراء هذا التغيير أمراً غير منطقي».

أما صندوق «إيثوس كابيتل» الاستثماري فاعتبر أن هذا القرار يشكل «سابقة خطرة»؛ لأنه «يفتح الطريق أمام الرفض الأحادي من جانب «آيكان» لعمليات النقل المستقبلية، بسبب ضغوط مركزة من جهات خارجة عن العملية»، وذلك رداً على أسئلة وكالة «فرانس برس».

وكذلك، رأى الصندوق الذي نشأ العام الماضي، أن هذا القرار «سيخنق الابتكار ويعيق الاستثمار المستقبلي في قطاع أسماء النطاق الإلكترونية». (أ.ف.ب)