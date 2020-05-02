«الشارقة الإسلامي» يوزع المير الرمضاني لـ 4000 أسرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق مصرف الشارقة الإسلامي المبادرة المجتمعية الرمضانية «ميرك عند باب بيتك»، التي تهدف لمساعدة 4000 أسرة متضررة من تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بالتنسيق مع جمعية الشارقة الخيرية.

وبدأت عمليات توزيع المير الرمضاني مع بداية شهر رمضان الكريم في صناديق مخصصة، بحيث يحوي كل صندوق على كافة الاحتياجات الغذائية والاستهلاكية الأساسية التي تحتاجها الأسر في الشهر المبارك كالأرز والسكر والملح والزيت والدقيق والحليب والقمح والعدس وغيرها من المواد.

ويحرص مصرف الشارقة الإسلامي في شهر رمضان الفضيل من كل عام على تخصيص مبادرات خيرية تخدم أكبر شريحة ممكنة من الأفراد، بالتعاون مع عدد من الجهات الخيرية المعتمدة بالدولة، انطلاقاً من حرص المصرف على تطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية، وعملاً بقيم الخير والعطاء، والتزاماً بنهج دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم وتعزيز العمل الخيري.

ووضع "الشارقة الإسلامي" تدابير وإجراءات صحية مشددة جداً، لضمان تجهيز المواد الغذائية وتغليفها وفق المعايير الصحية المتبعة في هذا الشأن، مع اتباع إجراءات احترازية وتدابير وقائية على فرق العمل في كافة مراحل مشروع المير الرمضاني، بدءاً من عملية تجميع المواد الغذائية، مروراً بعمليات فرز وتغليف السلال، إلى التوصيل لمنازل المستحقين في كافة المناطق التي شملتها قائمة الأسر المستحقةفي مدن إمارة الشارقة كافة، بالإضافة إلى مناطق عجمان وأم القيوين والفجيرة.

وضمن مبادرات المصرف الرمضانية وفَّر المصرف وجبات إفطار يومية لـ 500 من طلبة الجامعة القاسمية بالشارقة، بالإضافة إلى 500 وجبة إفطار يومية في سكنات العمال بالمنطقة الحرة بمطار الشارقة، وذلك طوال أيام الشهر الفضيل.