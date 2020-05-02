الناطقة باسم ترامب تعد بعدم الكذب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وعدت السكرتيرة الإعلامية الجديدة للبيت الأبيض كايلي ماكيناني في أول مؤتمر صحفي لها الجمعة، بعدم الكذب «أبداً» وقالت إنها تصلي من أجل ضحايا فيروس كورونا المستجد. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قطع مُنذ أكثر من عام تقليد عقد المؤتمرات الصحفية للمتحدثين باسم البيت الأبيض الذي امتد لعقود.

وقالت ماكيناني أمام الصحفيين:لن أكذب عليكم أبداً، أعدكم بذلك. وأضافت ماكيناني البالغة من العمر31 عاماً: «نعتزم الاستمرار بها» في إشارة إلى المؤتمرات الصحفية.

ووقفت ماكيناني الجمعة، على المنصة بأدب متجنبة استخدام ألفاظ مهينة كالتي يلجأ إليها الرئيس مثل «أخبار كاذبة» أو وصفه الصحفيين بـ«عدم الصادقين» أو «المشينين» في بث مباشر على التلفزيون الوطني.

وقالت: أنا بطبيعة الحال مع الرئيس في المكتب البيضاوي، لذا أنا باستمرار معه واستوعب تفكيره، مضيفة: مهمتي هي أن أنقل إليكم أفكار الرئيس. وختمت المؤتمر بالدعوة إلى متابعة مُقابلة ترامب على فوكس نيوز وتذكير للصحفيين بأنها انسان أيضاً. وقالت:سأختصر هذا وأذهب إلى طفلي البالغ خمسة أشهر.

وتحمل كايلي ماكيناني شهادات من جامعتي جورج تاون وهارفارد، وكانت تعمل في شبكتي فوكس و«سي إن إن» قبل أن تصبح متحدثة باسم حملة دونالد ترامب الرئاسية لعام 2020.

وتعرضت ماكيناني لانتقادات على خلفية تعليقات سابقة، من بينها دعم نظرية مؤامرة يتبناها ترامب وتفيد بأن الرئيس السابق باراك أوباما لم يولد في الولايات المتحدة، وهي تلفيقات اعتبرها كثيرون عنصرية. وكان مساعدو ترامب يعتبرون أن المؤتمرات الصحفية لم تكن مهمة لأن الرئيس نفسه يتحدث إلى الصحفيين. لكنه في الواقع سجل أرقاماً قياسية في عدد المؤتمرات الصحفية التي عقدها والمقابلات مع وسائل إعلام صديقة ولقاءات غير مقررة مع صحفيين.