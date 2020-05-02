محكمة العين الابتدائية تعقد 97 جلسة عن بُعد لتحضير الدعاوى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

عقد مكتب إدارة الدعوى بمحكمة العين الابتدائية، 97 جلسة تحضير دعوى عن بُعد، تماشياً مع استدامة جميع العمليات القضائية بدائرة القضاء في أبوظبي، في ظل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وبلغ عدد الدعاوى المنظورة أمام الدوائر القضائية بالمحكمة عن بُعد خلال شهر إبريل الماضي، 235 دعوى، فيما سجلت الدعاوى المحكوم فيها 194 دعوى.

وتفصيلاً، اتخذت المحكمة الابتدائية، الإجراءات اللازمة لتحضير ونظر الدعاوى القضائية عن بُعد، من خلال إعداد وتجهيز آلية التواصل المرئي مع جميع الأطراف وإرسال الرابط الخاص بالبرامج التقنية إلى المراجعين ووكلائهم من المحامين للحضور وتقديم مستنداتهم إلكترونياً، فضلاً عن التنسيق مع المترجمين في الدعاوى التي يستلزم حضورهم بها عبر البرنامج التقني الخاص بهم.

وعملت المحكمة على توجيه محضري الدعاوى، بالإحالة الفورية لجميع ملفات القضايا التي ينتهي تحضيرها وبحالة صالحة للفصل فيها خلال الجلسات المحددة، إلى دوائر المحكمة لنظرها وإصدار الأحكام عن بُعد، وذلك مع تجهيز برنامج متكامل للتواصل مع موظفي قسم التحضير من المحضرين والوحدة الإدارية والقضاة المشرفين ومدير مكتب إدارة الدعوى، لضمان المتابعة المستمرة واتخاذ القرارات أثناء الجلسات.

وتم توفير برامج إلكترونية لتحصيل الرسوم والأمانات أثناء نظر الدعوى أمام قسم التحضير، وذلك في ظل توافر مختلف البرامج التكنولوجية الحديثة بدائرة القضاء.