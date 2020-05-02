تغريدة كلّفت رئيس «تيسلا» 3 مليارات دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلق سهم شركة «تيسلا» جلسة يوم الجمعة عند 701.32 دولار هابطاً 10.3%. بتغريدة من 7 كلمات خسر إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا» 3 مليارات دولار، وشطب 14 مليار دولار من القيمة السوقية لشركة صناعة السيارات الكهربائية.

وتراجعت أسهم «تيسلا» بحوالي 13% خلال جلسة يوم الجمعة بعد أن غرد الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك بأن سعر السهم «مرتفع للغاية». وقال ماسك في تغريدة أخرى إنه «يبيع كل الممتلكات المادية تقريباً ولن يتمكن من شراء منزل»، كما دعا في تغريدة ثالثة إلى إعطاء الناس حرياتهم في إشارة إلى موضوع قرارات العزل الحكومي.

وواجه ماسك مشاكل من قبل مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بسبب تغريدة عن أسهم الشركة ووافق على إثرها على تقديم بياناته العامة حول الشؤون المالية لشركة تيسلا وغيرها من الموضوعات لفحصها من قبل مستشارها القانوني.

وكان الاتفاق بعد تغريدة ماسك الشهيرة في أغسطس 2018 حول إعادة شراء أسهم الشركة وخصخصتها بسعر 420 دولاراً للسهم، وأنه حصل على التمويل للقيام بذلك.