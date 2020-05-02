نجم ليستر سيتي يفضل منتخب ماليزيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

سلطت «الصن» الضوء على موهبة واعدة هي لاعب الوسط كوبي جاي شونج (18 عاماً) والمولود في إنجلترا لأب من جامايكا وأم من ماليزيا. سمي كوبي، تيمناً بنجم السلة كوبي براينت لأن والده كان لاعب سلة محترفاً في نادي برمنجهام، ولد كوبي ونشأ في برمنجهام بالقرب من ملعب سانت أندروز معقل نادي برمنجهام، وتولى الوالد تنمية موهبة كوبي منذ الصغر وفي سن السادسة سجله في معسكر كرة الصالات البرازيلية ويعلق:«كان والدي يجعلني أتمرن في الـ6 صباحاً قبل المدرسة وأربت الكرة 1000 مرة في المطبخ، كنت أتذمر لكن التمرينات منحتني الأفضلية على أقراني»، التحق كوبي بويست بروميتش بسن الـ9 وبقي فيه لعامين ويعلق:«انتقلت من مباريات خماسية في كرة الصالات لمباراة يلعب فيها 9 في كل طرف».

اتفق والد كوبي مع أكاديمية سبورتنج لشبونة واصطحب ابنه إلى هناك دون إبلاغ إدارة ويست بروميتش:«والدي لم يكن يتعامل مع بروميتش بشكل جدي وأنا لم أكن صاحب القرار، كان متحمساً لأنني سألعب في أكاديمية خرجت كريستيانو رونالدو، لم يفكر بحجم تأثير ذلك في وماذا أفعل إن فشلت». وبالفعل فشل كوبي في إثارة إعجاب الأكاديمية الشهيرة بعد أسبوعين من التجارب وعندما عاد لبروميتش سرحه النادي بعد اتهامه باستغلال تميزه عن بقية اللاعبين، لعب بعض الوقت في فريق كيدرمنستر للناشئين ثم حانت فرصة سبورتنج مجدداً في سن الـ15 وأيضاً ضاعت لأنه وجد صعوبة في اللعب بالطقس الحار.

اهتم كالياري الإيطالي بالفتى ودعاه للتمرن معه في سردينيا وبعد أن أبهرهم وقع العقد. لكنه عاني ويعلق:«ليس من السهل أن تكون أجنبياً في إيطاليا، لم أكن أعرف اللغة وشعرت أنني دخيل لكن مدرب فريق دون الـ17 كان يعتمد علي»، عاد كوبي لإنجلترا بسن الـ18 لكن بدون وكيل أعمال وشارك في برنامج «جواهر الهواة» نجمت عنها تجارب أداء في هدرسفيلد وميدلزبرة وبرينتفورد وكاد يلحق بالأخير لولا انهيار الصفقة في آخر لحظة، لم يستسلم كوبي لليأس وقرر أن يسجل اسمه في منتخب ماليزيا ويكون موهبة ماليزيا على غرار أيقونته جادون سانشو موهبة إنجلترا في البوندسليجا ولعب في فريق رديتيش للهواة قبل أن يخطفه ليستر سيتي.

ويعلق كوبي محط أنظار وولفرهامبتون الآن:«لا يوجد الكثير من النجوم الماليزيين في إنجلترا وسيكون من المذهل أن أكون ملهماً للآخرين، كرة القدم تعمل بطريقة غريبة وغامضة، في يوم ما لا أحد يعرفك وفي الأسبوع التالي تصبح حديث العالم».