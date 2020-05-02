شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول لن يشتري أي لاعب جديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر نادي ليفربول عدم شراء أي لاعب جديد، وذلك في ظل الخسائر الاقتصادية من جراء توقف اللعب بسبب جائحة كورونا، وذكر تقرير لصحيفة «ميرور» أن ليفربول بدأ بوضع ميزانية الموسم المقبل بناء على غياب الجمهور حتى منتصف 2021. وسيعمل النادي على التخلص من اللاعبين المنتهية عقودهم أو الفائضين عن حاجة المدرب يورجن كلوب، رغم أن بطل أوروبا أفضل من الناحية المالية من بقية فرق الدوري الممتاز.

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