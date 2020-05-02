فوستر: كابيللو خدعني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الحارس الإنجليزي بن فوستر لاعب واتفورد حالياً عن شكل علاقته بمدرب منتخب إنجلترا السابق الإيطالي كابيللو وقال:«كابيللو لم يكن يحترمني، كنت في واجب مع المنتخب حينها وزوجتي كانت تضع طفلنا الثاني بمدينة مانشستر، ذهبت إليه وطلبت منه إذناً وشرحت له فأجابني:«لدينا تمرين بعد نصف ساعة»، نجحت في إقناعه بضرورة تواجدي مع زوجتي أثناء الولادة فوافق لكنه بعد ساعتين أو ثلاثة من ولادة الطفل اتصل بي وقال: يجب أن تعود أنا بحاجة إليك، ستلعب في الشوط الثاني. كانت على ما أتذكر مباراة ودية وأنا لم أكن الحارس الأول لكنني قلت لزوجتي هذه فرصة فلأذهب وعندما وصلت لم يشركني ولا دقيقة».