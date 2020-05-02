تريبييه متهم بالرهان على انتقاله

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواجه المدافع الإنجليزي كيران تريبييه، لاعب أتلتيكو مدريد حالياً، خطر الحرمان من اللعب والغرامة المالية بعد اتهامه من قبل رابطة كرة القدم بخرق لوائح المراهنات، وتتهم الرابطة مدافع توتنهام السابق بدخوله في رهان على انتقاله مقابل 20 مليون استرليني في يوليو / تموز الماضي لأتلتيكو مدريد وأصدرت الرابطة بيانا رسميا بالتهمة قالت فيه إن اللاعب لديه الحق في الرد حتى 18 مايو الجاري.

وتنص لوائح المراهنات على عدم المراهنة على نتيجة مباراة أو بطولة أو تشكيلة فريق أو تعيين مدرب أو صفقة انتقال ومنع تسريب معلومات سرية لأشخاص خارج الوسط الرياضي، بيد أن تريبييه دافع عن نفسه وقال:«أنا ملتزم تماماً باللوائح وتعاونت طواعية وبشكل كامل مع تحقيقات اتحاد الكرة وما زلت لم أدخل في أي رهان ولم أتلق أي أموال من آخرين»، ويعتقد أن تريبييه وقع ضحية لمراهنة قام بها أصدقاؤه دون علمه بناء على معلومات قالها اللاعب لشخص مؤتمن من باب الفضفضة ويعتقد أن الرهان لم يشمل العديد من الأشخاص.

وفي مطلع العام، عوقب دانييل ستاريدج مهاجم ليفربول السابق بالحرمان من اللعب 4 أشهر وغرامة 150 ألف استرليني بعد ثبوت تهمة المراهنة على صفقة انتقاله في 2018، وعبر نادي أتلتيكو في بيان رسمي عن ثقته بمدافعه واصفاً التهمة

بـ«السخيفة».