ذكرى لاتموت عند أول ضحايا ميسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حفر تاريخ الأول من مايو والثاني منه في ذاكرة برشلونة، وسلطت الصحافة العالمية الضوء على الأول من مايو، وهو الذكرى الـ15 لتسجيل نجم برشلونة ليونيل ميسي أول أهدافه الرسمية بقميص الفريق الأول، في مباراة الفوز على ألباسيتي 2-0، ولم يكن ميسي ولا عشاق برشلونة يعرفون أن الهدف الجميل كان فاتحة لـ626 هدفاً جميلاً آخر من صاحب الكرات الذهبية الست. كان ميسي في ذلك اليوم من عام 2005 يرتدي الرقم 30 ونزل الملعب بديلاً للكاميروني إيتو قبل نهاية المباراة بـ4 دقائق ونصف الدقيقة بعد استلام تعليمات المدرب الهولندي رايكارد، في هذه الدقائق الأربع استطاع ميسي بتمريرة من رونالدينيو، الحريص على منح الفرصة لفتى لاماسيا (17 ربيعاً و10 أشهر و7 أيام) تسجيل هدف برمي الكرة من فوق أول ضحاياه الحارس راؤول فالبوينا ليسعد مدرجات الكامب نو.

الطريف أن فالبوينا كان حارساً في ناشئة الغريم ريال مدريد، وعاد للعمل في الريال بعد اعتزاله في 2008، وما زال فالبوينا يحتفظ بكرة تلك المباراة موقعة من قبل زملائه، فقد كانت رغم الهزيمة أكبر أداء للفريق الصغير أمام برشلونة، وعند سؤاله عن إمكانية تبرعه بها لمتحف برشلونة أجاب: «أنتظر اتصالهم بي». وعند سؤال فالبوينا عما إذا كان تلقى تحذيرات قبل المباراة بخصوص ميسي أجاب: «كان لدي زملاء لعبوا في دوري الناشئين بكتالونيا، وكانوا يقولون إن هناك لاعباً قصيراً سيكون نجماً».

واحتفال رونالدينيو بهدف ميسي وحمله على ظهره كان واحداً من أفضل اللحظات التي حددت شكل مسيرته، ومن المؤسف أنهما لم يلعبا الكثير من المباريات معاً، البرازيلي احترق في 2008 عندما جاء جوارديولا، الفوز كان مهماً أيضاً؛ إذ اقترب البارسا أكثر من أول لقب ليجا منذ 6 سنوات، وفي الـ2 من مايو 2009 دخل برشلونة تاريخ الكلاسيكو بأكبر عدد من الأهداف للفريق الضيف بعد هز شباك الريال 6 ـ1 ليبتعد بفارق 7 نقاط عن غريمه في صدارة الترتيب.

فاز البارسا في ذلك العام بلقب الدوري وكأس الملك، ولقب أوروبا في أول موسم من حقبة المدرب جوارديولا.