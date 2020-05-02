ترامب يغادر البيت الأبيض لأول مرة مُنذ تفشي «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كامب ديفيد بولاية ماريلاند الجمعة، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في المنتجع الرئاسي، وذلك بعد أن قضى أسابيع في البيت الأبيض بسبب إجراءات العزل المتعلقة بمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. وهذه هي المرة الأولى التي يغادر فيها ترامب البيت الأبيض مُنذ 28 مارس/ آذار الماضي عندما زار نورفولك بولاية فرجينيا لرؤية السفينة الطبية التابعة للبحرية الأمريكية كومفورت لدى مغادرتها إلى ميناء نيويورك. وقال ترامب للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض، إنه سيمارس التباعد الاجتماعي أثناء وجوده في كامب ديفيد وإنه يخطط للعمل أيضاً في عطلة نهاية الأسبوع، إذ سيجري مكالمات هاتفية مع قادة أجانب.

وفي سياق متصل، امتنع الرئيس الأمريكي عن التعليق على تقرير لوكالة أنباء كوريا الشمالية الحكومية يشير إلى ظهور علني لزعيم البلاد كيم جونج أون لأول مرة منذ 11 إبريل/ نيسان الماضي. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: أفضل عدم التعليق على ذلك، سيكون لدينا ما نقوله عن ذلك في الوقت المناسب.