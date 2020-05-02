الإمارات تجمع شمل أسرة أسترالية في دبي وتعيد طالبة بريطانية إلى عائلتها في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعربت الطالبة البريطانية إيلدة أشتون المقيمة في الدولة، عن شكرها وامتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة على مساعدتها للعودة إلى أبوظبي بعد أن علقت في بريطانيا لأكثر من شهر ليلتئم شملها مع والدتها المقيمة في العاصمة أبوظبي. ولدى عودتها إلى أبوظبي قادمة من لندن، قالت الطالبة إيلدة: ولدت في دولة الإمارات وهي بلدي ومن الجيد أن أعود إلى الوطن، ليس هناك من كلمات تعبر بما فيه الكفاية عن شكري وامتناني لحكومة الإمارات على تسهيل عودتي إلى الدولة لكي أكون بجوار والدتي وأهلي وأصدقائي. من جانبها قالت كريستينا أشتون والدة الطالبة، إنها سعيدة بعودة ابنتها إليها، مُعربة عن شكرها وامتنانها لقيادة الدولة الرشيدة على تسهيل عودة ابنتها البالغة من العمر 19 عاماً والمولودة في الإمارات إلى أحضانها.

وفي سياق متصل، أعربت أسرة أسترالية مقيمة في الدولة عن شكرها وامتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة على مساعدتها لعودة ابنها بعد أن علق في مدينة سيدني الأسترالية قرابة شهرين ليلتئم شمله مع والديه المقيمين في دبي. وقالت ليندسي ماكروبرتس والدة الطفل التي تعيش في دبي مُنذ عشرين عاماً في تصريح لـ «وام»: إنها سعيدة جداً بعودة ابنها لوكاس ألكسندر سومرس البالغ من العمر 9 أعوام والمولود في دبي، مُعبرة عن شكرها وامتنانها لحكومة دولة الإمارات والسلطات في الدولة لإعادة ابنها إلى وطنهم الثاني الإمارات. من جهته عبر الطفل لوكاس عن سعادته بالعودة إلى الدولة وتمكنه من لم شمله مع والديه السعيدين بعودته لوطنهم الثاني دولة الإمارات.

وكانت والدة الطفل لوكاس قد رافقت ابنها إلى مدينة سيدني وتركته مع أسرتها في إجازة قصيرة لمدة 10 أيام ومن ثم العودة إلى دبي حيث يعيش ولكن حال إغلاق الرحلات الجوية العالمية غير المتوقع بسبب الإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا المستجد دون عودته إلى الإمارات كما كان مخططاً.