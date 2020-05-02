البيت الأبيض يمنع فاوتشي من الشهادة أمام الكونجرس بشأن «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البيت الأبيض الجمعة، إن المسؤول الصحي الكبير أنتوني فاوتشي، لن يدلي بشهادته هذا الأسبوع أمام لجنة بالكونجرس حول إجراءات إدارة الرئيس دونالد ترامب في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

واعتبر البيت الأبيض أن قيام أفراد يشاركون في إجراءات مواجهة الوباء بالإدلاء بشهاداتهم أمراً غير مثمر. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديري في بيان: بينما تواصل إدارة ترامب تسخير جهود حكومتها بالكامل لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك فتح أمريكا بأمان مرة أخرى والإسراع بتطوير لقاح، فمن غير المثمر جعل أفراد بعينهم يشاركون في تلك الجهود، يمثلون أمام جلسات استماع في الكونجرس، نحن ملتزمون بالعمل مع الكونجرس لتقديم الشهادة في الوقت المناسب.

وقال المتحدث إيفان هولاندر، إن لجنة فرعية للمخصصات بمجلس النواب تشرف على البرامج الصحية طلبت شهادة فاوتشي في جلسة استماع تعقد في السادس من مايو/أيار الجاري. وكان فاوتشي وهو مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أحد الخبراء الطبيين الرئيسيين الذين ساعدوا على إدارة جهود الولايات المتحدة لمكافحة الفيروس شديد العدوى. واصطدم ترامب مراراً مع مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بسبب تحركاته للتحقيق في أفعاله أو أفعال إدارته. وانتقد الديمقراطيون ترامب قائلين: إنه أخفق في وضع خطة شاملة وفعالة لإجراء فحوص للأمريكيين للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا وتتبع المخالطين للمصابين. وعلاقة فاوتشي البالغ من العمر 79 عاماً بترامب محترمة، لكنها معقدة بعض الشيء. فمن حين لآخر أبدى ترامب سخطاً من فاوتشي لكنه يأخذ بنصيحته في نهاية المطاف. وفي الشهر الماضي قال البيت الأبيض، إن ترامب لا يعتزم إقالة فاوتشي رغم أنه أعاد نشر تغريدة لأحد أنصاره تطالب بإقالته. وفي ذلك الحين قال متحدث باسم البيت الأبيض: كان الدكتور فاوتشي ولا يزال مستشاراً موثوقاً به للرئيس ترامب.