ترامب يساند بايدن.. و«يتهمه» بالاعتداء على امرأة في نفس الواقعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سانَد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المُقبلة جو بايدن، الذي يواجه ادّعاءات بالاعتداء الجنسي على امرأة قبل ثلاثة عقود، داعياً إيّاه إلى محاربة هذا الاتّهام.

وقال ترامب الذي كان هو نفسه عرضة لاتهامات كهذه سابقاً، خلال مقابلة إذاعية مع المذيع اليميني دان بونغينو: أودّ أن أقول لجو بايدن فقط اخرج وحارب الاتّهام. وأضاف: إنّها مشكلته، لكنّي أفضّل أن أواجه أو أن أنفي. إذا لم يكن الأمر صحيحاً، عليك نفيه، مشيراً إلى أنّه كان ضحيّة اتّهامات مزيّفة كهذه لا معنى لها.

وهذه النصيحة هي أوّل تعليق علني لترامب على القضيّة، مُنذ أن كسر بايدن صمته بشأنها ونفى بشكل قاطع في مقابلة تلفزيونية الجمعة، الاتّهام بارتكابه الاعتداء الجنسي. وأضاف بايدن الذي يتقدّم ترامب في معظم استطلاعات الرأي قبل انتخابات يناير/تشرين الثاني الماضي: لا أعرف لماذا تتمّ إثارة كلّ هذا بعد 27 عاماً.

واتّهمت تارا ريد، الموظّفة السابقة لدى بايدن عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ، المرشّحَ الرئاسي الديمقراطي بـ«التحرش الجسدي» بها عام 1993 عندما كانت لا تزال في التاسعة والعشرين من عمرها.

ورغم دفاعه عن بايدن، شدّد ترامب على أنّه وجَدَ اتّهام تارا ريد أكثر صلابةً ممّا كانت عليه الحال في قضيّة كافانو، وهي وجهة نظر يتشاركها أنصار المعسكر الجمهوري على نطاق واسع. وقال ترامب: شاهدتُ تارا ويبدو أنّها تتمتّع بصدقيّة كبيرة، مضيفاً أنه استمع أيضاً إلى مقابلات لوالدتها، المتوفاة الآن، وآخرين ذكروا فيها أنّ تارا روَت هذه القصّة قبل سنوات. وأضاف ترامب: أعتقد أنّه بطريقة ما، يُمكنكم القول إنّني أسانده، ولكنّ الأم كانت مُقنِعة للغاية بالتأكيد، وصديقتها أو أصدقاؤها كانوا مقنعين جداً.

وكان ترامب قد عبر عن غضبه في مقابلته مع بونغينو، فيما يتداوله المحافظون الذين يُقارنون بين الجدل المتعلّق بقضيّة بايدن، في مقابل الضجّة التي أثيرت حول قضيّة الاعتداء التي اتُهِم بها بريت كافانو بعد ترشيح ترامب له لرئاسة المحكمة العليا. وكان اتّهام كريستين بلازي فورد لكافانو بأنّه حاول اغتصابها عام 1982 قد أثّر في عمليّة المصادقة على تعيينه رئيساً للمحكمة عام 2018.