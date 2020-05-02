دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters إندونيسيا تسجل 292 إصابة و31 وفاة جديدة بكورونا

جاكرتا (رويترز) - قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية إن إندونيسيا سجلت 292 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 10843 حالة.

وأضاف أنه جرى تسجيل 31 وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 831 وفاة.

وصرح يوريانتو بأن عدد المتعافين من المرض زاد 74 شخصا ليصل الإجمالي إلى 1665 شخصا.

وقال إنه تم فحص أكثر من 79800 شخص.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)