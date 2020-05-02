دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters تايلاند تسجل ست حالات إصابة جديدة بفيروس تايلاند تسجل ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

بانكوك (رويترز) - سجلت تايلاند ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ولم تسجل أي وفيات جديدة يوم السبت، ليصل إجمالي الإصابات إلى 2966 حالة.

وظلت الإصابات اليومية الجديدة أقل من عشر حالات لمدة ستة أيام متتالية، مما دفع الحكومة للسماح لبعض الشركات والمتنزهات العامة بإعادة الفتح ابتداء من يوم الأحد.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن تايلاند سجلت 54 حالة وفاة بالفيروس منذ يناير كانون الثاني وتماثل للشفاء 2732 حالة بينما لا يزال 180 مصابا في المستشفيات.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)