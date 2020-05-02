دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters تسجيل 65 وفاة جديدة بكورونا في إيران والإجمالي 6156

دبي (رويترز) - قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور في بيان نقله التلفزيون الرسمي إن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد زاد إلى 6156 يوم السبت بعد تسجيل 65 وفاة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر أن إجمالي حالات الإصابة وصل إلى 96448 بعد تسجيل إصابة 802 في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهي أدنى زيادة يومية منذ أسابيع مضيفا أن من بين المصابين 2787 في حالة حرجة. وإيران من أكثر الدول تضررا بالفيروس في الشرق الأوسط.

وقال جهانبور إن ما مجموعه 77350 أو 80 بالمئة من المصابين تماثلوا للشفاء.

وحذر مسؤولو الصحة الإيرانيون من موجة جديدة من المرض إذا لم يتم اتباع القواعد الصحية.

وقال محمد مهدي جويا مدير مركز الأمراض المعدية بوزارة الصحة "إذا لم يلتزم الناس بالبروتوكولات الصحية فسيعود المرض بالتأكيد".

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وصرح جويا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية بأن عشرة في المئة فقط من سكان المدن الأكثر تضررا أصيبوا بالفيروس.

وتابع "هذا يعني أن 90 بالمئة لم يصابوا بعد بالفيروس. لذلك يجب ألا نعتقد أن الأمر قد انتهى وأن نترك المنزل ونقوم بزيارات اجتماعية كما يحلو لنا... لا يوجد خيار آخر سوى الالتزام بالتباعد الاجتماعي اللازم".

وقال نائب وزير الصحة إيراج حريشي إنه سيتم اتخاذ قرار يوم الأحد بشأن إعادة فتح المدارس والمزارات الشيعية.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)